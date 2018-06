Serie B formato Mondiale: tre campioni del Mondo all’assalto dei playoff

Oggi al via i playoff di Serie B. Grosso, Inzaghi e Nesta alla guida di Bari, Venezia e Perugia: un pizzico di Mondiale anche in B

Cittadella–Bari e Venezia–Perugia: doppia sfida per i playoff di Serie B. I playoff si tingono di ‘azzurro’ perché tre squadre su quattro possono contare su allenatori campioni del Mondo. Curiosità interessante sul mondo della B. In un’estate senza Mondiale, il campionato cadetto può consolarsi con tre campioni del mondo in panchina a lottare per un posto in Serie A. Si parte questo pomeriggio alle ore 18 al Tombolato, con Fabio Grosso, allenatore del Bari, pronto a sfidare il Cittadella di Venturato.

Venezia-Perugia è un derby tra ex milanisti. Pippo Inzaghi ha vissuto una bellissima cavalcata, portando il club lagunare dalla C alla B fino a sfiorare la promozione diretta in serie A. Pippo ha giù un accordo con il Bologna ma vuole lasciare con la seconda impresa consecutiva a Venezia. SuperPippo dovrà vedersela con il suo ex compagno di avventure Alessandro Nesta. L’ex Lazio e Milan è rientrato da poco in Italia, dopo l’esperienza in America. Nesta è subentrato a Giunti all’ultima giornata di campionato e ha perso contro l’Empoli. Ora la prima ‘vera’ partita della stagione contro il Venezia di Pippo Inzaghi. Una B dal profumo di Mondiale.