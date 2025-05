Serie B, clamoroso colpo di scena! Brescia penalizzato con retrocessione in C. Samp e Salernitana ai playout? Le ultime - Calcio News 24

Serie B, clamoroso colpo di scena! Brescia penalizzato di quattro punti e retrocesso in Serie C! Si Salva il Frosinone, spareggio tra Sampdoria e Salernitana

Un clamoroso colpo di scena in questo momento in Serie B che potrebbe stravolgere l’intera classifica del campionato cadetto. Infatti il Brescia di Massimo Cellino rischia di essere penalizzato per una vera e propria irregolarità nei pagamenti.

Come pubblicato da La Gazzetta dello Sport infatti, se dovesse essere confermata la sentenza ci potrebbe essere la salvezza del Frosinone, lo spareggio tra Salernitana e Sampdoria e infine la retrocessione del Brescia in Serie C.