Serie B: Como da Serie A, la Sampdoria di Pirlo inarrestabile

Serie B, nel turno di Pasquetta il Como si porta in seconda posizione, mentre la Sampdoria di Pirlo trova la quarta vittoria consecutiva

Meglio di così la Pasquetta di Serie B non poteva andare al Como. Regola 2-0 il SudTirol e approfitta delle contemporanee cadute del Venezia e della Cremonese, entrambe in casa, rispettivamente contro Reggiana e Feralpisalò. Risultati che consentono ai lariani di fare un doppio balzo in avanti e salire al secondo posto. Una posizione che andrà confermata nel difficilissimo impegno del prossimo turno, dove il Como andrà a far visita al Catanzaro, capace di andare a vincere 2-0 sul campo della capolista.

La squadra più in forma è comunque la Sampdoria: il 4-1 di ieri sulla Ternana è il quarto successo consecutivo per gli uomini di Andrea Pirlo e rafforza il settimo posto, a -6 da Palermo. E proprio in Sicilia i blucerchiati andranno a giocare la prossima gara sabato 6 aprile, nel tentativo di accorciare il divario.