Serie C, il Siena è nel caos: società in vendita, stipendi da pagare. Il club bianconero rischia grosso, segnali d’addio

Situazione non facile a Siena. Dopo gli stipendi pagati in ritardo, la società è ancora nel caos per la questione ingaggi non pagati, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Ormai l’avventura della presidentessa Anna Durio è ai titoli di coda e nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori novità. Lo storico club potrebbe essere messo in vendita prima del termine della stagione.