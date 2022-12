Severgnini: «Qatar 2022, c’è un odio social italiano»

Le parole di Severgnini sulla cattiveria dei social italiani che si sono scatenati durante i mondiali di Qatar 2022

Beppe Severgnini fa un’analisi sul Corriere della Sera su un aspetto italiano di Qatar 2022, registrato sui social: l’odio per le altre nazioni:

«Dopo ogni partita del Mondiale, Twitter è pieno di rabbia, insulti, volgarità e aggressività. Provate a digitare #FranciaInghilterra o #MaroccoPortogallo. C’è di tutto: commenti razzisti, offese isteriche, battute disgustose. Voi direte: qual è la novità? Si sa come funzionano i social. Invece una novità c’è, ed è questa. Tutto quel rancore non ha neppure un appiglio. L’Italia, ai Mondiali in Qatar, non partecipa. Quella cui assistiamo è cattiveria nuova. Cattiveria per hobby».