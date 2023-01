Sgarbi: «San Siro non può essere abbattuto»

Le parole di Vittorio Sgarbi, Sottosegretario alla Cultura, sulle intenzioni del governo per lo stadio San Siro

Vittorio Sgarbi ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Il Sottosegretario alla Cultura si è espresso sulla volontà di Milanhttps://www.calcionews24.com/inter/ ed Inter di abbattere San Siro.

PAROLE – «San Siro non può essere abbattuto, è lo stadio dove hanno giocato Mazzola e Rivera. A San Siro ci sono state tante personalità e tifosi di Inter e Milan sono emotivamente legati a questo posto. Mi hanno chiamati in tanti per darmi il proprio sostegno, come Berlusconi e Moratti».