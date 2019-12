Shakhtar Atalanta: come Gasperini ha utilizzato Gomez

Gomez ha giocato largo a sinistra in Shakhtar-Atalanta. Lo scopo era quello di farlo combinare con Gosens

Se negli ultimi mesi Gomez ha sempre più giocato da trequartista che da attaccante esterno, in una posizione interna, in Shakhtar-Atalanta si è invece visto un ritorno alle origini. Gasperini ha infatti schierato l’argentino molto defilato a sinistra, vicino Gosens (i due hanno giocato “in coppia”, combinando come per esempio in occasione del primo gol). Si vede nella slide sopra, con l’Atalanta che lo ha cercato alle spalle della linea di pressione avversaria.

L’altro trequartista, Pasalic, ha invece occupato aree del campo più centrali, vicino a De Roon e Freuler. Senza Ilicic, l’Atalanta aveva meno qualità del solito tra le linee, di conseguenza si sono sfruttate soprattutto le vie esterne.