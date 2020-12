L’Inter si giocherà la sua chance per la qualificazione in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Ecco le parole del terzino Dodò

Il terzino brasiliano dello Shakhtar Donetsk, Dodò, ha parlato ai microfoni di TMW. Ecco le sue dichiarazioni in vista della gara contro l’Inter.

REAL MADRID GLADBACH – «Certamente possono accontentarsi del pareggio! Pensateci bene: non ci sono tifosi, la comunicazione dalla panchina è molto chiara. Anche noi sicuramente ascolteremo ciò che ci dicono e terremo d’occhio il cronometro. E’ normale strategia di gioco. Se loro pareggiano, o vince il Gladbach, per noi avrà sicuramente un’influenza, perché a quel punto ci basta non perdere. Mentre se ci dicono che il Real Madrid vince a quel punto dobbiamo andare a vincere».