La UEFA si fa sentire per il ritardo con il quale iniziò la gara di Champions League tra Inter e Shakhtar Donetsk. I dettagli

La gara di Champions League tra Inter e Shakhtar Donetsk era iniziata in ritardo. La UEFA si è espressa in merito a questa particolare evenienza. Il massimo organismo del calcio europeo ha fatto recapitare un ammonimento ad Antonio Conte.

Luis Castro, invece, sconterà una giornata di squalifica in quanto recidivo. Non sarà in panchina contro il Borussia Monchengladbach.