Shevchenko e il derby: «Icardi leader, Higuain ha un altro ruolo. Voglio il Milan in Champions»

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha parlato della crescita dei rossoneri e del derby con l’Inter

Parla Andriy Shevchenko. L’ex Milan, ora ct dell’Ucraina, ha parlato a Sky Sport commentando il cambio di proprietà in casa rossonera: «Ora vedo grande serenità grazie all’arrivo della nuova proprietà e all’arrivo in dirigenza di Leonardo e Maldini. Vedo una certa linea nel loro lavoro, una direzione sulla quale loro stanno puntando e piano piano stanno formando la squadra. Gattuso? Mi piace quello che sta facendo, sta dimostrando di essere all’altezza del ruolo e può portare il Milan a un altro livello. Rino era un giocatore con tanta grinta che ha usato la sua intelligenza per esprimere al meglio le sue qualità».

Prosegue Sheva parlando di attaccanti: «Il derby tra Icardi e Higuain è bellissimo. Higuain in questo momento ha un altro ruolo, ha giocato in grandi squadre come Real Madrid, Juventus, e al Milan ha ancora tanto da dire e da dimostrare, ha ambizione. E’ un ragazzo serio, si vede da come si muove e può dare ancora tanto al gruppo, può aiutarli a crescere. Icardi è migliorato ed è cresciuto tanto, è un giocatore formato, è un leader di questa Inter, lui con i suoi gol sblocca il risultato delle partite, porta le vittorie ed è un leader. Cutrone? Mi piace come si muove, ora c’è Higuain ma li sta crescendo e da rossonero spero di rivedere il Milan in Champions».