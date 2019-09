SILVESTRI: «Juve? Tenuto testa a una squadra di campioni» – VIDEO

Il portiere dell’Hellas Verona Silvestri guarda il lato positivo dopo le due sconfitte contro Milan e Juve – VIDEO

(dal nostro inviato all’Allianz Stadium) – Silvestri vede il bicchiere mezzo pieno al termine della gara tra Hellas Verona e Juventus, vinta dai padroni di casa bianconeri.

Ecco le parole del portiere in mixed zone: «C’è amarezza per il risultato, grande soddisfazione per aver tenuto testa a una squadra di campioni». Gli scaligeri sinora contano 4 punti in classifica dopo altrettante giornate di campionato.