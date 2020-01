Simeone, domande in arabo ma nessuno traduce… VIDEO

Simeone, piccoli inconvenienti di lingue nella conferenza pre e post gara per il tecnico dell’Atletico Madrid

Una bella e importante vittoria quella ottenuta ieri dall’Atletico Madrid di Simeone che ha battuto in Supercoppa spagnola il Barcellona imponendosi per 3-2.

I problemi però non sono mancati e non nel match ma prima e dopo. In sala stampa infatti, sia nella conferenza pre gara che nel post il Cholo ha avuto difficoltà a rispondere alle domande dei giornalisti arabi in quanto la traduzione dall’arabo allo spagnolo stentava ad arrivare.