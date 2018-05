Simeone si commuove per Astori: «Contento di averlo conosciuto. Napoli? Grande tripletta»

Il Cholito Simeone ha parlato della tripletta al Napoli, del futuro, di Astori, dell’Europa con la Fiorentina e di molto altro

Uno dei grandi protagonisti del weekend è stato indubbiamente Giovanni Simeone. Il centravanti della Fiorentina ha realizzato una tripletta contro il Napoli e ha compromesso il sogno Scudetto degli azzurri. Il centravanti si è raccontato così ai microfoni di Premium Sport: «Crediamo ancora nell’Europa e speriamo di qualificarci. Sono contento della tripletta contro il Napoli, per noi era una gara importante. Le motivazioni aumentano quando giochi partite così, è normale, anche durante la settimana. Sono contento della tripletta, così come ero contento l’anno scorso dopo la doppietta alla Juve. Futuro? Sarà importante continuare a lavorare così, poi vediamo quello che succederà».

L’attaccante ha anche ricordato Davide Astori, commuovendosi: «E’ difficile sopportare tutto questo, il ricordo è vivo, sembra che tutto sia successo ieri. Ogni volta che siamo assieme non c’è lui nello spogliatoio. Dentro lo stadio vediamo la sua maglia. Tutto questo è triste ma è stato bello aver conosciuto una persona così». L’attaccante ha poi parlato dei Mondiali, dell’Argentina e non solo: «Io in Qatar con l’Argentina? E’ ancora presto, prima pensiamo ai Mondiali in Russia. Oggi ci sono Higuain e Aguero. A Firenze sto bene. Tutti mi hanno aiutato e mi stanno aiutando, sono contento. Atletico Madrid? Sono sempre stato un grande tifoso, e sono contento che mio padre sia l’allenatore di una così grande squadra».