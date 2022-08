Simeone Napoli, il Cholito irritato: ultimatum agli azzurri

Simeone Napoli, l’attaccante argentino irritato dall’attuale situazione manda un ultimatum agli azzurri sul mercato

Giovanni Simeone vuole unirsi al Napoli prima del 15 agosto, per evitare di giocare contro gli azzurri alla prima giornata. Questo è quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, che parla poi di un Cholito irritato dall’attuale situazione.

L’acquisto dell’argentino è infatti stato messo in stand-by per via della mancata cessione di Petagna, con il Monza che va per le lunghe per l’acquisto dell’attaccante.