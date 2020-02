Diego Simeone incensa Angel Correa in conferenza stampa dopo che gli ha regalato la vittoria contro il Granada

Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dell’Atletico Madrid contro il Granada grazie al gol di Angel Correa.

«Correa? Le sue prestazioni parlano per lui. Non è solo il gol ma anche il lavoro che fa per tutta la partita. È incredibile».