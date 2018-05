Simone Verdi piace al Napoli, alla Roma e all’Inter: il giocatore del Bologna conoscerà a breve il suo futuro, dato che questa può essere la settimana decisiva

Che ne sarà di Simone Verdi? Quale sarà la sua prossima destinazione? Il giocatore del Bologna fa gola a tre grandi in Serie A, vale a dire il Napoli, l‘Inter e la Roma. Potrebbe essere la settimana decisiva per il suo trasferimento definitivo, dato che la sua permanenza a Bologna è agli sgoccioli, i rossoblu sono pronti a cambiare un bel pezzo di rosa e a fare a meno di Verdi. Il Napoli è avanti, ma l’Inter ha chiesto al Bologna di poter aspettare fino a luglio per muovere il giocatore: in quel caso i nerazzurri avranno più disponibilità economica e anche più spazio di manovra, grazie al Fair Play Finanziario. Un nuovo esercizio di bilancio può coincidere con l’arrivo di un nuovo elemento offensivo come Verdi, almeno nell’ottica dei nerazzurri. Questi ultimi hanno la possibilità di inserire contropartite per prendere il calciatore, il Bologna ci pensa.

La Roma è, probabilmente, la squadra che è meno vicina a chiudere per Verdi. Pure i giallorossi sono in attesa del 30 giugno e del verdetto dell’UEFA, poi hanno già messo a bilancio Ante Coric, quindi ci si muove senza troppa decisione. Nell’ottica di Monchi Verdi è un giocatore da prendere, ma non è la priorità: Domenico Berardi è avanti. Resta, dunque, il Napoli. Rifiutato a gennaio, adesso con Carlo Ancelotti ha tutto un altro richiamo. A gennaio l’accordo era di ventitré milioni più tre di bonus, in più era stato raggiunto anche l’ok del calciatore. Rispetto a quei numeri, si può aggiungere una clausola di rescissione (valida solo per l’estero) nel possibile contratto di Verdi. Il Napoli è avanti perché ha un potenziale economico migliore, ha già pronta l’offerta al Bologna e può investire subito.