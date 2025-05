Simonelli analizza: «Contemporaneità ultima giornata? A oggi le partite si giocheranno in quei giorni»

Simonelli non ha dubbi: «Contemporaneità? Le partite si giocheranno sabato 24 o domenica 25! » Le parole del presidente della Lega Serie A



Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato anche dell’ultimo turno di campionato. Le parole a Mediaset:

PAROLE – «Contemporaneità ultima giornata? Al momento abbiamo fatto un consiglio che ha deciso di non cambiare niente. A oggi le partite dell’ultima giornata saranno o sabato 24 o domenica 25. Vediamo come va il prossimo turno, nel caso ci sarà un nuovo consiglio che potrebbe confermare la decisione o cambiare. A oggi, ufficialmente la cosa è stata esaminata e il consiglio ha deciso di mantenerla inalterata. Poi nella vita ci si può ritrovare e mi rimetto a quello che deciderà il Consiglio. Inter e Napoli d’accordo? Inevitabile, è una decisione che spetta al Consiglio. È stata un’assemblea lunga, stiamo lavorando sul piano industriale con nuove idee. Stiamo gettando le basi per la Lega che verrà, con un grande sviluppo che credo sarà una cosa positiva per il calcio italiano».