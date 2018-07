Mbappè peggio di Neymar: Gimenez manco lo sfiora, lui cade a terra – VIDEO

La simulazione di Mbappé durante Uruguay-Francia su presunto fallo di Gimenez: ammoniti entrambi

Kylian Mbappé imita Neymar nel bene… e nel male. L’asso francese, nel corso di Uruguay-Francia, partita valida per i quarti di finale del Mondiale di Russia 2018, sul punteggio di 0-2 per i suoi cade rovinosamente per terra a seguito di un presunto contrasto col difensore José Gimenez. Le immagini svelano poi l’arcano: una vergognosa simulazione da parte del giovanissimo attaccante transalpino del Paris Saint-Germain, autore finora di un Mondiale davvero encomiabile, che in realtà non viene nemmeno sfiorato da Gimenez. Tra i due si scatena una mezza rissa al termine della quale l’uruguaiano viene ammonito per proteste ed il francese, manco a dirlo, per simulazione. Qui la partita live: URUGUAY-FRANCIA: LA DIRETTA LIVE DELLA PARTITA.

Mbappe been spending too much time with Neymar smh 😂 #URUFRA pic.twitter.com/EvzahpZrug — World Cup (@FlFAWC2018) July 6, 2018

Leggi anche: MONDIALI RUSSIA 2018: LA CLASSIFICA MARCATORI