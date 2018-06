La sincerità di Buffon: «Rifarei tutto, anche le scelte più sbagliate»

Intervistato da Calciatori Brutti, Gigi Buffon afferma con molta schiettezza che non si è pentito di nulla e poi rivela: «Il più simpatico? Pepe»

Dopo gli autogol (leggi anche: Buffon intervistato dagli autogol), Gigi Buffon è stato intervistato dai rappresentanti della popolare pagina Facebook “Calciatori Brutti”. In qualità di testimonial di Head&Shoulders, a margine di un evento del noto marchio per la cura del corpo, l’ex capitano della Nazionale ha rilasciato delle brevi dichiarazioni. Queste le sue parole: «Rifarei tutto, anche le scelte sbagliate. Se ascolto musica prima della partita? Non sempre, solo quando ne mi sento un po’ scarico. Il mio film preferito? Le Ali della Libertà, senza dubbio».

E poi ha aggiunto: «Nel tempo libero cerco un ozio costruttivo, cioè stare tranquillo a casa sul letto e poi fare qualcosa che dia un senso alla giornata, ad esempio guardare un film, leggere, studiare inglese, perfezionare ciò che voglio approfondire. Se ho dei riti scaramantici? Mi creerebbero dipendenza, prendono una deriva strana, e voglio starmene tranquillo. Il più simpatico? Simone Pepe».