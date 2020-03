Siviglia Roma, Monchi: «Non penso si troverà una soluzione rapidamente»

Siviglia Roma, parla Monchi: «Non sono sicuro che si possa trovare una soluzione rapidamente: ci vuole pazienza»

Ufficiale, da ieri mattina, il rinvio di Siviglia-Roma. Si studia adesso una soluzione per recuperare il match, considerata l’attuale Emergenza Coronavirus. A tal proposito ha parlato Monchi a La Gazzetta dello Sport:

«Non sono sicuro che si possa trovare una soluzione rapidamente. Quella della gara unica in campo neutro è una delle varie ipotesi che sta considerando la Uefa, però per esempio non penso che sarà facile trovare un Paese disposto ad accoglierci. La situazione cambia continuamente, ciò che è valido oggi magari domani non lo sarà più, il problema è serio e il quadro medico altamente variabile. La Uefa lo sa e per questo ci vuole pazienza. Non mi aspetto novità nei prossimi giorni».