Skorupski che fai? Tre le offerte, lascerà la Roma

Il portiere vuole lasciare la Roma. Lukasz Skorupski ha molto mercato ed è pronto a cambiare: le ultimissime

La Roma ha bisogno di un nuovo secondo portiere. Il club giallorosso in questa stagione, appena conclusa, ha riportato alla base Lukasz Skorupski dopo la positiva esperienza di Empoli, ma il portiere polacco classe ’91 ha collezionato solo due presenze in stagione: una contro il Sassuolo all’ultima giornata, a giochi ormai ultimati, e una contro il Torino in Coppa Italia. L’estremo difensore vuole giocare, vuole essere titolare, e alla Roma, con Alisson in porta tutto questo non è possibile.

Secondo Il Corriere dello Sport, l’estremo difensore polacco lascerà la Roma durante la sessione estiva del mercato. La nuova destinazione non è ancora stata definita ma la sua partenza ormai è scritta. Sono tre al momento le squadre che hanno presentato un’offerta all’estremo difensore di proprietà della Roma: Fiorentina, Sampdoria e Bologna. Al momento non c’è un club in pole per l’acquisto del portiere. Lo scorso anno il Liverpool offrì 10 milioni ma la Roma rifiutò. Il prezzo quest’anno potrebbe essere simile o comunque potrebbe non essere troppo distante da quella cifra. Al momento però una sola cosa è certa: Lukasz Skorupski lascerà la Roma.