Skriniar torna su Atalanta-Inter: «Uno schiaffo che ci farà bene»

Milan Skriniar, difensore dell’Inter, torna sulla sconfitta dei nerazzurri in casa dell’Atalanta. Ecco le sue dichiarazioni

L’Atalanta ha travolto l’Inter nel lunch match della 12esima giornata di Serie A. La formazione di Spalletti ha interrotto la serie di 7 vittorie consecutive ed è incappata in una classica giornata storta. Milan Skrniar, uno dei migliori contro il Barcellona, non è riuscito ad arginare le sortite offensive della formazione atalantina. Il difensore slovacco è stato convocato dalla sua nazionale e ha parlato dal ritiro della Slovacchia, tornando sulla sconfitta dell’Inter contro l’Atalanta.

Ecco le parole di Milan Skriniar a sme.sk: «Abbiamo vissuto una giornata nera domenica scorsa, contro l’Atalanta è andato tutto storto ma uno schiaffo così può anche farci bene. Ora però sono concentrato sulla Nazionale. Ho fatto un viaggio impegnativo, lo ammetto, ma ora bisogna lasciare alle spalle le preoccupazioni del club e pensare solo alla Nazionale. Serie interrotta con l’Inter? Stavamo andando bene, siamo saliti al terzo posto. Abbiamo anche fatto delle ottime cose in Champions, dove abbiamo giocato bene e possiamo passare agli ottavi. Quella contro l’Atalanta è stata sicuramente una sconfitta inaspettata, mi dispiace per quel ko, ma servirà per la squadra, una sconfitta così a volte può anche fare bene».