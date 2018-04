Skriniar o Icardi? Inter, senza Champions ne resterà soltanto uno

Il difensore dell’Inter, Milan Skriniar, potrebbe essere il sacrificato eccellente in caso di mancata qualificazione alla Champions League

Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, dovrebbe rimanere al suo posto anche in caso di quinto posto, quindi anche in caso di fallimento dell’obiettivo stagionale, ovvero la qualificazione in Champions League. Suning sembra essere soddisfatta del lavoro del tecnico di Certaldo e non dovrebbe operare un nuovo cambio in panchina. Senza Champions però difficilmente l’Inter riuscirà a trattenere tutti i suoi big. Secondo Tuttosport, a fine stagione, in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions, i nerazzurri potrebbero cedere uno tra Mauro Icardi e Milan Skriniar.

Al momento, il maggior indiziato a lasciare l’Inter sembra essere proprio il difensore slovacco. Il centravanti ha mercato ma, come capitano, sente di avere un debito con i tifosi, e non spingerebbe per andare via (sta trattando il rinnovo). Il difensore slovacco invece potrebbe fruttare una importantissima plusvalenza a un anno dal suo arrivo. Ieri il centrale ha parlato così del suo futuro: «Non so cosa accadrà in futuro. Ora voglio essere perfetto solo per l’Inter, l’unico orizzonte è portare il club in Champions, è così importante per tutti noi». Il difensore piace a tutti i grandi club europei: l’Inter potrebbe incassare 60-65 milioni.