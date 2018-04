Skriniar dopo Inter-Cagliari: «Dobbiamo continuare così. Champions? E’ tutto nelle nostre mani»

Milan Skriniar è intervenuto dopo Inter-Cagliari: il difensore slovacco ha parlato della prova dei nerazzurri e dell’obiettivo Champions League

Inter-Cagliari finisce 4-0: i nerazzurri vincono e convincono tornando momentaneamente al terzo posto in classifica davanti a Roma e Lazio. Milan Skriniar, in campo per tutta la gara, è intervenuto così a margine: «Abbiamo parlato prima della gara e ci siamo detti di essere più cattivi. Ognuni deve dare qualcosa in più, abbiamo fatto una buona prestazione» le parole a Sky Sport.

Il difensore ha poi parlato dell’obiettivo stagionale: «Dobbiamo vincere anche partite come questa, dare il massimo in ogni gara. La Champions? Dovremo giocarcela fino all’utlima, tutto è nelle nostre mani, dobbiamo continuare così. I gol? E’ molto buono che a segnare siano anche giocatori diversi da Icardi».