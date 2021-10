Sky contro DAZN: lettera all’Antitrust per intervenire contro la piattaforma

Sky ha deciso di intervenire contro DAZN scrivendo una lettera all’Antitrust: i dettagli

Sky scrive all’Antitrust. E mettendo insieme episodi e questioni legati alla trasmissione della Serie A su Dazn, la pay-tv di Comcast si spinge nella sostanza a mettere sul tavolo dell’Autorità la necessità di intervenire.

Il Sole 24 Ore spiega che lettera e parere legale sono stati spediti la scorsa settimana all’Agcm e all’Authority è stato indirizzato un «supplemento informativo» in merito al procedimento aperto dalla stessa Autorità per verificare l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza. L’istruttoria Agcm dovrà concludersi entro il 30 giugno 2022, ma nel frattempo non è stato dato seguito alle misure cautelari nei confronti di Dazn, ritenuti validi gli impegni immediati proposti dalla piattaforma di sport in streaming e da Tim.