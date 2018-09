Il centrocampista ex Inter, Wesley Sneijder, ha svelato un retroscena sull’arrivo di Rafa Benitez in nerazzurro

Rafa Benitez non era molto amato dalla gran parte dello spogliatoio interista. Il tecnico spagnolo è arrivato in nerazzurro dopo Mourinho, dopo lo storico Triplete conquistato, e non è riuscito a conquistare i suoi calciatori. Materazzi, ad esempio, ha sempre criticato l’atteggiamento di Rafa. Oggi Wesley Sneijder è tornato sull’avventura di Benitez all’Inter e ha svelato un retroscena che fa capire il clima che si respirava all’interno dello spogliatoio dopo l’addio di Mourinho.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Voetbal International, Wesley Sneijder, pronto a scendere in campo questa sera ad Amsterdam nell’amichevole contro il Perù giocherà la sua ultima partita con la Nazionale olandese, ha svelato un retroscena su Samuel Eto’o, Benitez e l’Inter: «Samuel giocò ala sinistra solo per José Mourinho. Quando l’allenatore che arrivò dopo il tecnici portoghese (Benitez, ndr) gli chiese di continuare a giocare sulla fascia, Samuel disse chiaramente di no ‘Lo faccio solo per Mourinho’ fu la sua risposta».