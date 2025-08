Sohm Fiorentina, chi è e cosa ha fatto a Parma il nuovo rinforzo dei viola. Le sue partite migliori e quelle dove ha mostrato limiti

Un talento fisico e tecnico capace di dominare le partite più importanti, ma anche un giocatore a volte vittima di un’incostanza che ne ha frenato la definitiva consacrazione. La stagione 2024-25 di Simon Sohm con la maglia del Parma è stata un perfetto riassunto della sua natura di calciatore: un’altalena di prestazioni sontuose e passaggi a vuoto, un mix di strapotere e pause che lo rendono uno dei giocatori più enigmatici e dal potenziale più intrigante della Serie A.

Quando è in giornata, pochi in Italia possono eguagliare la sua capacità di dominare il centrocampo, unendo una fisicità travolgente a una qualità tecnica sorprendente. La sua partita contro la Juventus a Torino ne è l’emblema: schierato in una posizione più avanzata, ha letteralmente portato a spasso la mediana bianconera, segnando un gol memorabile e dimostrando di poter fare la differenza ai massimi livelli. Non un caso isolato, ma una tendenza confermata anche contro il Verona, partita in cui ha firmato una doppietta da mediano che stantuffa e strappa con frequenza in zona offensiva, e contro il Bologna, dove ha chiuso una volata vincente per il 2-0. In queste partite, Sohm ha mostrato tutto il suo repertorio: strapotere fisico, inserimento e una notevole capacità di essere decisivo.

Eppure, a queste prove da leader hanno fatto da contraltare momenti di buio incomprensibile, soprattutto nelle trasferte contro le big. A San Siro con l’Inter, è stato costretto più a rincorrere che a impostare, mentre all’Olimpico contro la Roma è incappato in una giornata da dimenticare, in cui ha sbagliato tanto nella fragorosa sconfitta per 5-0. Questa discontinuità è il grande limite che finora gli ha impedito di compiere l’ultimo step, quello che separa un grande talento da un vero e proprio campione. La sfida per la nuova stagione è chiara: trovare quell’equilibrio che può trasformare le sue prodezze da eccezione a regola: a Stefano Pioli il compito di riuscire in un lavoro che potrebbe apportare grandi benefici alla sua Fiorentina.