Solskjaer elogia Ronaldo: «Può giocare fino a 40 anni»

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato del momento magico di Cristiano Ronaldo durante la conferenza stampa.

«Non sarei sorpreso se giocasse ancora a 40 anni. Il modo in cui si prende cura di se stesso, questa è la chiave di tutto. Poi c’è la genetica. Ha utilizzato ogni singolo grammo di energia per diventare il giocatore che è. Si merita ogni complimento, per la sua condizione e la sua fame. Ha una mentalità perfetta e continuerà ad andare avanti fino a quando le sue gambe o la sua testa non diranno ‘Ho dato tutto’».