Solskjaer: «Raiola? Certa gente cerca solo titoli» – VIDEO

Ole Gunnar Solskjaer non ha risposto alle parole di Mino Raiola, il quale aveva attaccato in prima persona il tecnico

Ole Gunnar Solskjaer non risponde alle parole di Mino Raiola, che ieri ha attaccato direttamente il tecnico del Manchester United circa la gestione e le ultime dichiarazioni riguardo Paul Pogba.

«Assolutamente no, preferisco non commentare. Al giorno d’oggi le gente può dire quello che vuole attraverso i social media. Anche solo per dare dei titoli, quindi non ho bisogno di dire nulla. Alla fine non dà fastidio a nessuno, neanche ai calciatori, quindi non ho bisogno di dire nulla»