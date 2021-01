Sona, parla il ds: “Maicon voleva tornare in Italia, stipendio da Serie D»

Il ritorno di Maicon in Italia continua ad essere una delle notizie più discusse. Il DS del Sona svela alcuni dettagli della trattativa

Il direttore sportivo del Sona Claudio Ferrarese è intervenuto a Radio anch’io sport svelando alcuni dettagli della trattativa per l’acquisto di Maicon.

«Ho avuto la fortuna di conoscere un collaboratore brasiliano che mi disse che Maicon voleva tornare in Italia. Sembrava tutto così surreale che ci abbiamo provato. Fino a quando non sono andato a prenderlo all’aeroporto di Roma, non ero convinto che potesse arrivare. Gli abbiamo dato tutto quello che gli potevamo dare ma sono cifre che prende un giocatore in Serie D».