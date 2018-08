Dove vedere i sorteggi dei gironi della Champions League 2018/2019

Dove vedere i sorteggi della fase a gironi della Champions League 2018/2019: tutte le info utili

I sorteggi della fase a gironi della Champions League 2018/2019 sono previsti presso il Grimaldi Forum di Montecarlo per giovedì 30 agosto 2018 alle ore 18. Ai nastri di partenza il nuovo formato della massima competizione europea che – dopo un po’ di anni – tornerà a premiare anche le squadre italiane: Juventus, Napoli, Roma e Inter sono già direttamente qualificate alla fase a gruppi senza dover passare per i turni preliminari. Ai bianconeri spetterà di diritto la prima fascia dei sorteggi, il Napoli sarà invece dirottato in seconda insieme alla Roma, mentre all’Inter toccherà la quarta ed ultima fascia, la più complicata. I nerazzurri potrebbero insomma incappare in un raggruppamento particolarmente difficile, mentre per i bianconeri – al netto delle solite e prevedibile insidie – non dovrebbe essere previsto un girone particolarmente complicato.

I sorteggi dei gironi della Champions League 2018/2019 saranno disponibili in diretta satellitare sulle frequenze di Sky Sport, detentrice da quest’anno in esclusiva dei diritti della competizione, su Sky Sport 1 (canale 201, in HD 240), oltre che in chiaro sulle frequenze di Rai Sport (la tv pubblica si è assicurata i diritti di trasmissione di una partita di una squadra italiana al mercoledì), su Rai 2 (in HD al canale 502 del digitale terrestre). Non è tutto ovviamente, perché i sorteggi saranno disponibili anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite le app Sky Go e RaiPlay oltre che sul sito RaiPlay e sul sito ufficiale della UEFA Champions League.

Dove vedere i sorteggi di Champions League Streaming: le regole

Nella prima fascia dell’urna di Montecarlo ci saranno – oltre alla Juventus – tutte le squadre detentrici rispettivamente del proprio campionato con l’aggiunta del Real Madrid, detentrice dell’ultima Champions League. Non sarà possibile estrarre all’interno del medesimo girone, come in passato, squadre della medesima nazione e così sarà sino ai quarti di finale: vale a dire che Juve, Napoli, Roma e Napoli non potranno sicuramente sfidarsi né durante la fase a gruppi, né agli ottavi di finale. Allo stesso modo non potranno incrociarsi squadre appartenenti alla medesima urna: la Juve, per intenderci, non potrà sfidare nel proprio girone un’altra squadra di prima fascia come il Real o il Barcellona.

Dove vedere i sorteggi di Champions League Streaming: le date

La Champions League inizierà ufficialmente martedì 18 e mercoledì 19 settembre con la prima tornata: la fase a gironi si concluderà con la sesta giornata l’11 e il 12 dicembre 2018. Il 17 dicembre ci sarà quindi il sorteggio degli accoppiamenti degli ottavi, che darà vita al tabellone finale che prenderà il via da febbraio in poi. Finalissima prevista per sabato 1 giugno 2019 presso il Wanda Metropolitano di Madrid. Ecco le date precise: