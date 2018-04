Roma, sorteggio Champions: è tempo di rivincite con Liverpool, Bayern e Real

Sorteggio Champions League, la Roma scoprirà oggi la sua avversaria in semifinale: Liverpool, Bayern Monaco o Real Madrid? Tre possibili, e succose, rivincite

I tifosi della Roma sono in estasi da tre giorni. La vittoria sul Barcellona, ma anche i risultati delle rivali Juventus e Lazio, hanno galvanizzato i giallorossi in vista del sorteggio di Champions League. Oggi a Nyon i romanisti sapranno chi dovranno affrontare per continuare a sognare, con la finale di Kiev nel mirino. L’urna può regalare il Liverpool, il Real Madrid o il Bayern Monaco e in tutti e tre i casi si tratta di una possibile – e bellissima – rivincita. Dal Real Madrid, infatti, la Roma ha subito l’ultima eliminazione dalla Champions League due anni fa, fatta eccezione per i playoff col Porto. La squadra di Spalletti perse entrambe le partite per due a zero e ha il dente avvelenato. Nei primi anni Duemila Roma-Real era quasi una classica e nel 2008-09 i giallorossi vinsero entrambi gli scontri agli ottavi.

Sorteggio Champions League, Roma a caccia di rivincite

Contro il Bayern il precedente più recente è sanguinoso. Nel 2014-15 la Roma di Rudi Garcia sembra favorita in campionato e ha chance pure per andare avanti in Champions. Gioca in casa con il Bayern e perde clamorosamente 1-7, un risultato che ancora oggi fa venire gli incubi ai giallorossi. Da allora la Roma non si è più ripresa e ha gettato alle ortiche una stagione che si preannunciava ottima. Se col Bayern non è andata bene, col Liverpool è pure andata peggio. Nel 2000-01 la Roma venne eliminata a Anfield in Coppa UEFA con un rigore dato e poi tolto ai ragazzi di Capello, l’anno successivo i Reds batterono la Lupa nella fase a gruppi di Champions League. Ma il precedente più brutto, forse il peggiore nella storia della Roma, è la finale di Coppa dei Campioni allo Stadio Olimpico nel 1983-84. La Roma perse ai rigori e quella partita è un ricordo vivido nella mente di molti tifosi. Il 2017-18 può essere l’anno della rivincita.