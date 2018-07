A Torino sbarca anche il sosia di Cristiano Ronaldo – FOTO

Gianfranco Sanguinetti è il sosia italiano di Cristiano Ronaldo: il persona trainer ligure punta a fare della somiglianza con l’asso juventino un vero e proprio lavoro

Cristiano Ronaldo è a Torino, ma difficilmente i tifosi della Juventus lo vedranno in giro nelle prossime settimane. Piuttosto i supporters bianconeri dovranno accontentarsi del suo sosia ufficioso: Gianfranco Sanguinetti, 35 anni da Lavagna, provincia di Genova. Nei giorni scorsi c’era pure lui ieri dalle parti del centro sportivo della Continassa poco prima dell’arrivo in città di CR7 (quello vero): ieri si trovava a Milano in compagnia di uno youtuber per girare una serie di video e di sicuro la sua presenza non è passata inosservata. Gianfranco non ha nascosto la sua massima ambizione: «Vorrei diventare il sosia di Cristiano Ronaldo per mestiere». Del resto – impossibile negarlo – la somiglianza con l’attaccante portoghese c’è tutta, anche se inevitabilmente qualche differenza, pure a occhio nudo per i più attenti, si può notare. Nello specifico Sanguinetti, che di lavoro (quello di tutti i giorni) fa il personal trainer, è decisamente più grosso dell’ex Real Madrid.

«Per essere più simile a Cristiano dovrei evitare di assumere carboidrati», ammette candidamente lui. Sì, perché la massa grassa dell’asso bianconero – come tutti ormai sanno – è praticamente ridotta ai minimi: Ronaldo è tutto muscoli e nervi, Sanguinetti no. Inevitabilmente però, adesso che CR7 è in Italia, per il suo sosia italiano ci sarà molto lavoro (e guadagno): Gianfranco stesso confessa di essere addirittura alla ricerca di un agente per poter entrare nel mondo dello spettacolo. Lui che, nei mesi scorsi, aveva già provato a contattare Ronaldo su Instagram per ricevere l’incoronazione quale gemello ufficiale, senza però ricevere in cambio alcuna risposta. Sarà per la prossima volta.