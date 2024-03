Spagna Brasile: per Carvajal serata durissima contro l’attacco del Real Madrid

Spagna Brasile, Carvajal sfida i suoi compagni di club del Real Madrid: una serata non semplice per il difensore della Roja

La Spagna ha perso l’ultimo test amichevole con la Colombia venerdì sera a Londra e la cosa non ha lasciato indifferente la critica. Interessante, a tal proposito, la valutazione del giornalista Joaquin Maroto su As, che ha sottolineato come la lezione da apprendere dalla sconfitta è che contro le formazioni sudamericane si debba giocare mettendo «la quinta marcia, perché giocano con un’intensità che non si vede nelle amichevoli in Europa. La stessa cosa che è successa alla Spagna contro James e compagnia, l’Inghilterra l’ha subita contro il Brasile», ugualmente vittorioso a Wembley.

E domani sera la Roja si confronterà proprio contro la nazionale verde-oro. Con un possibile motivo di enorme interesse: Carvajal «avrà davanti a quello che sarà presto il fronte del Real Madrid: Rodrygo, Endrick e Vinicius». Ironica la conclusione di As, tenendo conto delle prossime operazioni di mercato dei blancos: «Meno male che Mbappé non gioca…».