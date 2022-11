Rodri: «La Spagna è pronta per l’esordio»

Probabilmente Rodri, centrocampista del Manchester City e della Spagna, non sarà nell’11 titolare che oggi vedrà alle ore 17 Spagna-Costa Rica. Il centrocampo dovrebbe essere formato da Gavi, Busquets e Pedri. A La Gazzetta dello Sport ha raccontato di come la Spagna si senta pronta e della sua versatilità e di come Luis Enrique non sia il primo ad averlo schierato anche come centrale:

«Anche Guardiola. Mi posso adattare bene come l’hanno fatto prima di me Fernandinho al City o Fabinho in emergenza al Liverpool, e più indietro c’è il caso di Mascherano. Le due posizioni sono simili, quando giochi dietro devi solo ricordarti che sei l’ultimo ma la sostanza non cambia molto soprattutto se giochi in una squadra con la difesa alta. Finisci per trovarti in una posizione molto simile».