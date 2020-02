SPAL, Castro: «Il posto in classifica non rispecchia i valori della squadra»

Lucas Castro, nuovo giocatore della SPAL, si è presentato alla stampa. Ecco le sue prime parole con la nuova maglia

Lucas Castro, nuovo centrocampista della SPAL, si è presentato alla stampa. Ecco alcuni estratti riportati da TuttoMercatoWeb: «Si, è per questo che sono venuto qua. Il posto in classifica non rispecchia i valori. Il campionato è ancora lungo e ci dobbiamo credere. Cercherò di portare la mia esperienza, la parola leader non esiste. Abbiamo bisogno di tutti in questo momento».

DI BIAGIO – «Ha voglia e una capacità importante. Noi dobbiamo ascoltarlo e credere tutti nello stesso obiettivo. Serve più la testa che il fisico. Dobbiamo supportarci l’uno con l’altro».