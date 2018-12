Spal-Empoli, Krunic ribalta il match con un eurogol da fuori area! – VIDEO

Nella sfida salvezza contro la Spal, Krunic porta in vantaggio l’Empoli con un eurogol da fuori area – VIDEO

Dopo aver subito il momentaneo gol dello svantaggio per merito di Kurtic, l’Empoli, così come contro l’Atalanta, ha ribaltato il match e si è portato sul 2-1 alla fine dei primi 45′. Il secondo gol dei toscani è tutto da vedere e rivedere. Al 43′, Krunic riceve un pallone nella trequarti e senza pensarci due volte scarica in rete una sassata clamorosa! Gomis non ne può nulla su questo eurogol. Si tratta del suo secondo gol dopo quello contro il Cagliari.

Alla fine del primo tempo, Krunic è stato intervistato a bordo campo dai microfoni di Sky Sport: «Il mio gol? È sicuramente tra i più belli della mia carriera, ne ho fatto uno simile due anni fa contro la Lazio. Speriamo di fare punti, così può contare di più. Con la Lazio perdemmo e rimasi un po’ deluso. Ma oggi abbiamo giocato molto bene attraverso un ottimo possesso palla. Speriamo di portare a casa la vittoria».