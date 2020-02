Spal Sassuolo, Defrel: «Siamo in un gran momento, dobbiamo continuare così» – VIDEO

Gregoire Defrel ha parlato in zona mista dopo il successo del Sassuolo contro la Spal grazie ai gol di Boga e Caputo

(Dal nostro inviato a Ferrara, Antonio Parrotto) Tocca a Gregoire Defrel commentare il successo del Sassuolo sulla SPAL nell’anticipo delle 12.30. Ecco le parole dell’attaccante neroverde in zona mista.

«Siamo in un bel momento e l’abbiamo fatto vedere. Non abbiamo mollato fino alla fine ed è una grande vittoria. Il mister mi ha detto tante volte che posso fare la punta, ma anche l’esterno destro. Stiamo facendo bene tutti, non è facile decidere per il mister ma è meglio così. Siamo tutti pronti, così possiamo fare più gol».