Spal, Semplici convinto: «Ripartire convinti delle nostre possibilità»

Spal, Semplici fiducioso per il prossimo futuro: «La lotta salvezza fa parte del percorso. Si deve ripartire convinti delle possibilità»

La Spal non naviga in acque tranquille. L’ultimo posto in Serie A non può certo lasciare sereno Leonardo Semplici. L’allenatore dei ferraresi, tuttavia, è fiducioso per il futuro, come dichiara ai microfoni di Sky Sport in occasione della festa di Natale:

«È il sesto Natale che passo qua e sono felice. Quando lotti per la salvezza puoi essere in discussione, fa parte del mio percorso. Il presidente è il primo tifoso e certe volte si fa trasportare in alcune dichiarazioni. C’è stata una chiacchierata e credo si debba ripartire convinti delle nostre possibilità».