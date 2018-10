Le 500 giornate di Spalletti all’Inter: per far festa servirà la vittoria nel derby

Luciano Spalletti festeggerà domani nel derby i 500 giorni sulla panchina nerazzurra. Per la festa servirà una vittoria

Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, festeggerà nella giornata di domani le 500 giornate sulla panchina interista. Dal 9 giugno 2017 a domani, 500 giorni di Luciano nerazzurro. Per festeggiare al meglio, naturalmente, servirà una vittoria nel derby della Madonnina contro il Milan. Il tecnico è pronto a vivere un altro derby dalla panchina, con la speranza di arrivare al 2021, quando i giorni potranno essere 1000, come si dice in questi casi. Riavvolgiamo il nastro e viviamo le 500 giornate di Lucianone sulla panchina interista.

Giorno 100, 16 settembre 2017: Spalletti guida la sua Inter al successo contro il Crotone, trovando la quarta vittoria su quattro partite di campionato e il primo posto in classifica a punteggio pieno. Giorno 200: Natale 2017. Giorno 300: 4 aprile 2018, c’è il secondo derby di Milano, con i nerazzurri che sfiorano la vittoria nel finale con Icardi. Giorno 400: 13 luglio 2018, prima conferenza dello Spalletti 2.0, quello che avverte «quest’anno nessuno potrà farci sentire inferiori senza il nostro consenso». Domani, 21 ottobre, giorno 500. Il derby di Milano contro il Milan. Sono 50 le panchine di Luciano con l’Inter: 46 di campionato, 2 di Champions e 2 di Coppa Italia. In A ha collezionato 452 partite, 220 vittorie, 121 sconfitte e 111 pareggi.