Spalletti dopo Inter-Barça: «Reazione fondamentale. Barça ‘imbarazzante’»

Le parole di Luciano Spalletti dopo il pareggio della sua Inter contro il Barcellona. Ecco le dichiarazioni del tecnico

Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, ha commentato l’1-1 interno contro il Barcellona. Ecco le sue dichiarazioni: «Sembrava che la partita finisse sullo 0-0, poi c’è stato questo gol inaspettato ma fondamentale è stata la reazione della squadra. Io penso che la sintesi di tutto sia Icardi che è andato a prendere la palla in porta dopo il gol del pari, dando un segnale forte su quella che è la mentalità della squadra. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica a tenere palla, come era successo all’andata. Siamo ripartiti diverse volte anche creando dei problemi al Barça ma questo fatto del palleggio, dove si recuperare e ci si rimette in posizione è stato difficile da gestire ma il pallino ce l’hanno avuto in mano loro, sotto questo aspetto dobbiamo migliorare».

Prosegue Spalletti: «Anticipano benissimo le giocate, hanno pulizia nel palleggio, intuizioni sui movimenti e guardarli dalla panchina è una cosa imbarazzante, ti vengono sempre via, attaccano bene lo spazio alle spalle e per noi è stata una partita di gran fatica. Loro ti vengono a pressare forte e ti ammucchiano come fase difensiva, ti obbligano a essere corti e stretti al limite dell’area. Poi quando perdono palla per loro è facile perché hanno pochi metri da fare per aggredirti e quando riconquisti palla non sei lucido nel gestirlo ma ci vuole quella qualità lì per farlo. Bisognava fare qualcosa che fosse apprezzato e la squadra l’ha fatto, magari sbagliando qualcosa perché loro hanno sfiorato il gol in 2-3 occasioni ma la squadra ha avuto coraggio, era d’accordo con quello che voleva il pubblico».