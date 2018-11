Spalletti alla Mourinho: l’Inter di Lucio meglio di quella del triplete

Luciano Spalletti e la sua Inter confezionano numeri da grandi. I nerazzurri hanno iniziato meglio che nell’anno del triplete

L’Inter di Luciano Spalletti ha iniziato la stagione 2018/2019 con alcuni passi falsi ma la vittoria in Champions League contro il Tottenham ha dato fiducia, ha ricostruito il morale dei nerazzurri che hanno svoltato. La classica sfida spartiacque per i nerazzurri è stata quella con gli Spurs, con la rimonta confezionata da Icardi e Vecino. Spalletti può esultare perché, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, sono tante le analogie con l’Inter del triplete di Mourinho. Anche quell’Inter iniziò male la stagione, ko in Supercoppa e pareggio col Bari.

L’Inter versione 2018/19 ha fatto meglio dell’Inter del 2010: i nerazzurri hanno subito meno gol in campionato (12 contro i 10 di 8 anni fa) e hanno ottenuto più vittorie. L’Inter di Mou ebbe qualche difficoltà nella sua campagna europea (c’era sempre il Barcellona di mezzo) ma segnava di più rispetto all’Inter di Spalletti (addirittura 9 gol in più rispetto all’attuale formazione nerazzurra). Attenzione poi ai numeri di bomber. Il centravanti è sempre argentino, all’epoca si chiamava Diego Alberto Milito, ora si chiama Mauro Icardi; Maurito ha segnato 8 gol ed è partito meglio del Principe. Corsi e ricorsi storici.