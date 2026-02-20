Spalletti Juve, il tecnico vuole aprire un ciclo vincente! Svelata la condizione posta al club per il rinnovo: la società stringe i tempi

La Juventus ha un piano sportivo preciso per il futuro e ribadisce la medesima linea programmatica. Come analizzato da Tuttosport, le brucianti sconfitte maturate contro i Nerazzurri e la trasferta contro il Galatasaray non hanno scalfito le certezze della dirigenza piemontese. La Vecchia Signora vuole proseguire il cammino con Luciano Spalletti, esperto tecnico toscano, lavorando per raggiungere una quadra entro la prossima sosta. Il deludente secondo tempo turco resta una macchia passeggera. Il club bianconero rifiuta l’idea di un’altra drastica rivoluzione, volendo trovare quel solido filo conduttore mancato negli ultimi anni.

Il mister è parso subito felice a Torino, avendo apprezzato la professionalità dell’ambiente, tanto da essere coinvolto nella foto di rito per il rinnovo di Kenan Yildiz, talentuoso fantasista turco. Tuttavia, per firmare l’atteso prolungamento, l’allenatore non transige sulla garanzia di avere un organico di altissima competitività per la corsa scudetto. Per aprire un ciclo vincente, la guida tecnica chiede a Damien Comolli e a Marco Ottolini, una campagna acquisti di livello con innesti mirati, pretendendo almeno un acquisto top per reparto tra difesa, mediana e attacco.

Le sue ferme richieste includono la necessità di avere due alternative per ruolo, funzionali per i suoi moduli. I recenti innesti invernali come Emil Holm, potente terzino svedese, e Jeremie Boga, scattante esterno ivoriano, sono considerati dallo staff tecnico dei semplici antipasti estivi. Inoltre, l’allenatore ritiene indispensabile il rinnovo di Weston McKennie, inesauribile centrocampista statunitense, e spera che le Zebre trovino i margini economici per trattenere anche Dusan Vlahovic, letale bomber serbo. Pur sapendo di non poter esigere budget faraonici, la panchina esige assoluta chiarezza per trionfare.