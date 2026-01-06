Spalletti dopo Sassuolo Juventus: «David? Mi sarei sorpreso se la squadra non gli avesse fatto da scudo! Quando si veste questa maglia…»

L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta stasera in campionato contro il Sassuolo

Al termine di Sassuolo Juventus, Luciano Spalletti ha commentato così il successo dei suoi ai microfoni di Dazn.

DAVID – «C’era una presa di posizione da parte di tutti. Quando sei dentro è diverso che vedere da fuori. Quando ti arrivano tutte quelle offese lì mi sarei sorpreso se la squadra non avesse fatto scudo dopo tutto quello che è successo. Lui ha fatto una grande prestazione ed era il momento di fargli sentire gli amici che ha dentro lo spogliatoio»

SVOLTA DELLA STAGIONE – «Sono due grandi prestazioni ma siccome dobbiamo ancora prendere delle conoscenze le dobbiamo prendere il prima possibile. Passiamo dei momenti in cui non riusciamo ad essere sopra la sufficienza come atteggiamento. Quando si veste questa maglia bisogna andare sempre oltre, invece ci sono dei momenti in cui non si comprendono bene certe cose come i calci d’angolo che vanno sfruttati dato che abbiamo una squadra fortissima sui colpi di teste. Però queste due qui sono grandi prestazioni. Stasera si festeggia con le vongole col parmigiano? Quello sempre ormai»

L’INTERVISTA COMPLETA A SPALLETTI DOPO SASSUOLO JUVENTUS.