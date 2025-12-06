Spalletti, il tatuatore svela: «Voleva essere accompagnato ogni giorno dal ricordo indelebile dello scudetto vinto con il Napoli»

Spalletti, il tatuatore svela a sorpresa: «Voleva essere accompagnato sempre dal ricordo dello scudetto vinto con il Napoli»

Valentino Russo, l’artista che ha realizzato il celebre tatuaggio del terzo scudetto del Napoli sull’avambraccio di Luciano Spalletti, ha raccontato la sua storia e le sue sensazioni in un’intervista rilasciata a Repubblica in vista di Napoli‑Juve.

VALORE TATUAGGIO – «I tatuaggi servono spesso per rivivere i momenti speciali della propria vita. Luciano Spalletti voleva essere accompagnato ogni giorno dal ricordo indelebile dello scudetto vinto con il Napoli e per questo si rivolse a me. Era sicurissimo di quello che stava facendo e sono convinto che non se ne sia mai pentito».

COME FU CONTATTATO – «Sono toscano, amico di Giovanni Di Lorenzo. Fu lui a mettermi in contatto con il mister, sapendo che ho uno studio in provincia di Napoli: l’Art Gallery. Tanti big del calcio vengono da me, ma di Spalletti ho un ricordo speciale. Teneva tantissimo a quel tatuaggio, mentre glielo facevo mi osservò attentamente, sembrava un test».

L’IDEA – «Voleva tatuarsi solo la lettera “N” stilizzata del Napoli sull’avambraccio sinistro, io gli consigliai di aggiungere lo scudetto con il numero 3 e Spalletti ne fu subito entusiasta. Ci vollero due ore per completare il lavoro. Parlammo tanto, mi colpì per la sua umiltà, insolita nel mondo del calcio».

ALLA JUVE – «Che male c’è? Ricordi di vita e professionalità possono convivere. Anche io tifo Napoli, ma se un giocatore della Juve mi chiede un tatuaggio, glielo faccio volentieri».

FISCHI DEL MARADONA – «No, merita solo applausi. Per lo scudetto che ci ha regalato e anche per quel tatuaggio: l’ha voluto per rivivere ogni giorno le emozioni di Napoli»

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

