Spartak-Lipsia annullata, Tedesco: «Unica scelta. Sollevato per la decisione UEFA»

Le parole del tecnico del Lipsia sulla decisione della Uefa di annullare Spartak-Lipsia

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Lipsia Domenico Tedesco ha parlato della decisione di UEFA e FIFA di escludere le squadre e le nazionali russe a tempo indeterminato. Ecco le sue parole

«Sono sollevato che ora Uefa e Fifa abbiano preso una decisione e abbiano inviato un segnale chiaro. Perché credo che le federazioni nazionali, i club e, in definitiva, i giocatori non dovrebbero essere lasciati soli con questo problema. Poi c’è anche il pericolo che alla fine vengano puniti per il loro atteggiamento. Questo non accadrà ora. E penso che sia l’unica decisione giusta»