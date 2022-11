Spezia, Cardoso in arrivo: «Si può ambientare immediatamente»

Johnny Cardoso è pronto a diventare un nuovo giocatore dello Spezia. Dal club ligure danno la conferma sull’affare

Johnny Cardoso, centrocampista brasiliano, è pronto a firmare un quadriennale con lo Spezia, come confermato anche dallo chief football officer Eduardo Macia alla Gazzetta dello Sport.

LE PAROLE – «Troppe responsabilità per lui? Non per tutti gli stranieri vale lo stesso discorso. Argentini e brasiliani si possono ambientare immediatamente grazie alla loro mentalità».