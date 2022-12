Spezia, Gotti: «Groningen? Ci sono state diverse cose positive»

Luca Gotti, allenatore dello Spezia, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la sfida di oggi contro il Groningen

PAROLE – «Questa è stata la partita più vera, anche per i toni agonistici che si sono accesi, richiamando il clima del campionato. Poi ci sono state diverse cose positive, compreso il fatto che non abbiamo subito neanche un tiro in porta. Abbiamo cercato di alzare la condizione a tutti, dando spazio a più giocatori possibile e alternando lavoro di qualità a lavoro di alta intensità. Dopo Natale saremo già nella settimana che ci porta al campionato».