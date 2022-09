Spezia, Gotti: «Pari amaro. Mercato? Al momento siamo cortissimi»

Luca Gotti, tecnico dello Spezia, ha parlato dopo il pareggio per 2-2 contro il Bologna: le sue dichiarazioni

Luca Gotti ha parlato a Dazn dopo Spezia-Bologna.

LE PAROLE – «Alla fine, per come è andata la partita, non puoi dire che meritavi di vincere o di perdere. A un certo punto avevamo la gara in mano, quindi è chiaro che sono un po’ amareggiato. Poi è evidente che nella seconda parte del secondo tempo siamo arrivati cortissimi come fiato e gambe. Mercato? Siamo in difficoltà, ci mancano poi diversi giocatori: cinque in infermeria, uno nel pre-partita ha avuto la febbre. Oggi eravamo cortissimi, quando si svuota l’infermeria la situazione cambia».