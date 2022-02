Spezia, Manaj: «C’è rammarico, ma puntiamo a salvarci il prima possibile»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’attaccante dello Spezia Manaj ha commentato il pareggio contro la Salernitana

Rey Manaj, attaccante dello Spezia, ai microfoni di Sky Sport ha commentato il pareggio per 2-2 in casa della Salernitana.

RAMMARICO – «Normale che ci sia un po’ di rammarico per la partita perché potevamo fare i tre punti ma per come si era messa all’inizio va bene. Adesso dobbiamo ripartire, ci aspetta la Fiorentina è una partita che possiamo vincere. Dobbiamo pensare a quello che faremo non a quello che abbiamo fatto e vorremmo salvarci il prima possibile».

RIGORI – «I rigori li calciamo io e Daniele siamo entrambi rigoristi. Quando è stato assegnato il secondo lo ha calciato lui gli era appena nato un figlio voleva dedicarglielo eravamo d’accordo e sono molto contento che abbia segnato».